Gladsaxe satser på klima og miljø

Gladsaxe er netop blevet fremhævet for at have et af verdens 100 mest visionære klimatilpasningsløsninger. Vi er med i det verdensomspændende klimanetværk Global of Mayors for byer, som gør en indsats for det globale klima, og bliver målt på det. Vi har hævet baren, så alle vores dagtilbud og skoler som minimum skal have det økologiske spisemærke i sølv i 2020.

Vi har en målsætning om, at vi vil sænke CO2-udledningen med 40 procent for kommunen som henholdsvis virksomhed og geografisk område i 2020. Og allerede på nuværende tidspunkt har vi sænket CO2-udledningen med henholdsvis 34 i Gladsaxe Kommune som virksomhed og 51 procent i Gladsaxe som geografisk område. Vi er kåret som årets cykelkommune og har en af landets største kommunale el-bilparker. Og nu har vi i byrådet besluttet, at vi som den første kommune i landet vil indarbejde FN’s Verdensmål for Bæredygtighed i den kommende kommunestrategi, Gladsaxestrategien. Derfor kan jeg berolige Peter Brooker fra Alternativet med, at vi vægter klima og miljø meget højt i Gladsaxe og fortsætter den grønne indsats.



Trine Græse

Borgmester