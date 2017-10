Gladsaxebørn fik seriøs trafiklektie

Højresving, glatbane og sikkerhedssele. 5. b fra Mørkhøj Skole i Gladsaxe har netop været på færdsels-kursus på FDM Sjællandsringen, hvor de lærte om færdselssikkerhed på det køretekniske anlæg.

På en sjov måde fik 5.b lært, hvor farligt det kan være i trafikken, hvis man ikke passer på. De prøvede, hvor svært det kan være at bremse på en cykel, når underlaget er vådt, mærke selens betydning i en bil, der kunne dreje hele vejen rundt, som ved et trafikuheld og sidde i en lastbil for at se chaufførens blinde vinkler.

Små færdselseksperter deler viden

Klassekammeraterne Nicolai Rohde, Mathias Hesselson og Freja Bigsø er næsten selv blevet små færdselseksperter efter besøget.

– På glatbanen ville næsten alle være kørt ind i deres venner i virkeligheden, fordi det var så svært at bremse, fortæller Freja.

– En plastikflaske på 500 g vil ved 30 km i timen veje 7 kilo, hvis du kører galt i en bil, forklarer Nicolai.

– Hvis der holder en lastbil, skal man kommunikere med chaufføren. Prøve at få øjenkontakt eller vinke, tilføjer Mathias. De tre færdselseksperters viden bliver ikke spildt, men givet videre.

– Vi planlægger, at eleverne fra 5. b skal fortælle andre klasser, hvad de fik ud af kurset, siger lærer Markus Krarup, der også deltog i kurset.

Kan redde liv i sidste ende

Der var stor begejstring hos både elever og lærere for kurset. De tre klassekammerater tænker nu mere over sikkerheden og føler, at de har lært meget, som de kan bruge i hverdagen. Cykelhjelmen kommer ikke længere til at hænge i skabet, og selen bliver husket. Men lastbilens blinde vinkler, er de enige om, var dagens vigtigste lektie.

– Det er vigtige kundskaber for eleverne at tage med sig og kan i sidste ende redde liv, siger Markus Krarup. 5. b var en af fem skoler i Gladsaxe, som blev udtrukket til at deltage i færdselskurset fra Region Hovedstaden. Udover Mørkhøj Skole har også Gladsaxe Skole, Søborg Skole, Grønnemose Skole og Atheneskolen deltaget. FDM Sjællandsringen har stor erfaring med kurset, hvor mere end 6.000 børn de seneste år er blevet meget klogere på trafikken med hjælp fra erfarne instruktører og en politibetjent.