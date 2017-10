Mange af Gladsaxes sportsanlæg er nedslidte og ikke vedligeholdt i tide. Det hjælper heller ikke, når to skoler bliver til en. Så falder antallet af faciliteter også.

Der er også mange steder ventelister – og det betyder nogle gange, at børnene aldrig kommer i gang med at dyrke sport.

Endelig er der stor sandsynlighed for, at indbyggertallet vil stige i de kommende år. Det giver et yderligere pres på de eksisterende faciliteter. Det er noget skidt.

Det synes de også hos idrætsorganisationerne. DGI Storkøbenhavn har derfor henvendt sig til partierne i kommunen med lidt faktuelle oplysninger.

I Gladsaxe Kommune halter vi noget bagefter naboerne i Gentofte, ift. andelen af borgere, der er medlem af en idrætsforening. Idrætsforeningerne i Gladsaxe Kommune har 36,6% af borgerne som medlem, mens der i Gentofte er en andel på hele 40,9%.

Derfor vil vi gerne i gang med en langsigtet investerings- og genopretningsplan. Det har det socialdemokratiske flertal forsømt gennem mange år. Flere kommuner har en visionær politik og en investeringsplan, der rækker langt ud i fremtiden – men det har vi ikke i Gladsaxe. Det skal vi lave om på.

I 2015 fik vi i Gladsaxe ellers lavet en stor rapport, om hvor det er galt, nedslidt eller helt mangler – men her to år efter samler rapporten støv – og vi mangler stadig at komme i gang med en egentlig plan. I Venstre synes vi, at det går alt for langsomt.

Martin Skou Heidemann

Kandidat nr 4 for Venstre

Bagsværd