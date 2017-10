Gladsaxes trafikale Centrums fremtid

Dette skriv handler om Buddinge stations fremtid. Som erfaren socialdemokrat og byplanarkitekt foreslår jeg, for kraftigt at forbedre trafiksikkerheden og støjniveauet, og samtidigt også Gladsaxes synlighed i Københavnsområdet, følgende :

At hastighedsbegrænsningen på vejen bliver 50 Km ( også i den lange anlægsperiode ) – At vejtoget ( lettoget ) naturligvis kører stærkere hvis det kan opnåes – At fortov og cykelstier bliver brede – At man etablerer brede fodgængerfelter – At anlægsentreprenørerne venligst undlader at benytte den meget vigtige stationplads til lagerplads, men i stedet benytter området på den anden side af Buddingevej ved den forladte Politistation – At Buddingevej fra runddelen til Kong Hans Alle skifter navn til Gladsaxe Boulevard – At også Buddinge Station skifter navn til Gladsaxe Station – At politistationen ombygges til kollegie for Gladsaxes unge, og – At man i projekterne altid fra starten af projekteringen, husker at indarbejde en artsrig og varieret træbeplantning.

Rene Bube

Søborg.