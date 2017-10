Gode oversigtsforhold i Bagsværd Bymidte

Jeg vil give Nina Gath ret i, at krydset på Bagsværd Hovedgade ved Bibliografen er et stort, trafikeret kryds med mange biler og fodgængere. By- og Miljøforvaltningen vurderer dog umiddelbart, at oversigtsforholdene er gode.

Det ville ganske vist være optimalt med nogle midterheller til de krydsende fodgængere, men det er der desværre ikke plads til, da en midterhelle skal have en bredde på minimum to meter. Til gengæld vil vi gerne undersøge nærmere om årsagen til, at højresvingende bilister kommer for tæt på andre trafikanter kan skyldes, at det grønne lys for sidevejene varer for kort, så bilisterne fristes til at køre frem for gult og rødt.

Overkørsel for rødt lys og høje hastigheder er en klar overtrædelse af Færdselsloven. Man skal derfor tage direkte kontakt til politiet, hvis man er vidne til den type overtrædelser, da det er politiet og ikke kommunen, der er myndighed ifht. Færdselsloven.

Carsten Høeg Maegaard

Teamleder Veje- og Trafik.