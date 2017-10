Gratis matematikhjælp på nettet

Lektiecaféer bliver digitale: Gymnasieelever får online hjælp til matematik

Gymnasieelever skal ikke længere vente på, at lektiecaféen åbner. På hjemmesiden webmatlive.dk kan de få hjælp til matematikken hjemmefra.

Matematik, der driller, er et problem, når elever gerne vil lave deres lektier og afleveringer. Især hvis de ikke har forældre eller søskende derhjemme, der kan hjælpe eller de ikke fik spurgt læreren til råds i skolens lektiecafé. Matematikcenter hjælper de elever, der sidder derhjemme og synes matematikken er svær. Organisationen har åbnet hjemmesiden webmatlive.dk, hvor frivillige sidder klar til at hjælpe eleverne med matematik.



Ligesom en lektiecafé – bare på nettet

Matematikcenter specialiserer sig i matematik og har drevet lektiecaféer i samarbejde med uddannelsesinstitutioner siden 2011. Og nu rykker lektiecaféerne på nettet også, så eleverne kan få den hjælp de har behov for, når de sidder derhjemme. Den online lektiehjælp skal bl.a. sikre, at elever, der sidder fast i en matematikopgave ikke giver op og kommer bagud i timerne.

– Hvis vi skal sikre, at elever bliver dygtigere og bedre til matematik, så er vi nødt til at stille os til rådighed, dér hvor de unge er. Og det er på nettet, fortæller sekretariatsleder i Matematikcenter Kathrine Predstrup.

Gratis og tilgængeligt for alle

Det er ikke et nyt for Matematikcenter at tilbyde lektiehjælp på nettet. Siden 2013 har organisationen drevet webmatematik.dk – en populær online lektiehjælpsside i matematik med 4,5 millioner besøg om året. Webmatematik anvendes især af gymnasieelever og deres lærere. Men man har indtil videre ikke kunne kommunikere direkte med lektiehjælperne på webmatematik.dk. Det bliver der nu mulighed for med webmatlive.dk.

– Eleverne har længe efterspurgt en tjeneste på webmatematik.dk, hvor de har kunne få direkte hjælp af vores frivillige lektiehjælpere. De fleste, der har matematik på B- eller A-niveau, kan nemlig ikke få hjælp derhjemme. Det er vigtigt, at vi hjælper dem, som gerne vil blive bedre og lære mere, men ikke har mulighederne for f.eks. at betale for ekstra lektiehjælp, siger Kathrine Predstrup.

Fleksibelt for elev og lektiehjælper

Webmatlive starter med to ugentlige åbningstider. Men foregår altså om aftenen, sådan at det passer ind i både gymnasieelevernes og de frivilliges ofte travle skemaer. På den måde løser Webmatlive også udfordringer, som mindre organisationer nogle gange har med rekruttering af frivillige, fortæller Kathrine Predstrup: – Hvis man er lektiehjælper, så skal man som regel ned på den lokale skole eller bibliotek for at hjælpe til. Med Webmatlive kan du hjælpe hjemmefra. Det gør, at vi kan engagere frivillige, der normalt ikke ville have mulighed for at blive lektiehjælpere pga. familieliv, arbejde eller fritidsaktiviteter.

Det er gratis at oprette en profil på webmatlive.dk. De frivillige hjælper med matematik i folkeskolens ældste klasser og matematik A, B og C på ungdoms- og voksenuddannelserne. Webmatlive er i første omgang åben tirsdage og onsdage kl.19.30-21.30 og der er planer om flere åbningsdage i 2018.

Fakta

Matematikcenter er en non-profit organisation af frivillige, der tilbyder gratis lektiehjælp i matematik. Tal og fakta:

• 20 ugentlige lektiecaféer i København, Roskilde, Odense, Sønderborg, Vejle, Aarhus, Silkeborg og Aalborg.

• Holder Eksamenscaféer hvert år i maj måned for 350 elever i København, Odense, Aarhus og Aalborg.

• Gymnasieelever foretager 4,5 millioner besøg på Matematikcenters side webmatematik.dk hvert år.

• 150 frivillige der enten er studerende, i arbejde som f.eks. ingeniører eller pensionerede undervisere.