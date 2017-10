Han var en del af det største

I 20 år var han kongerigets mest profilerede kommunikationschef. Han var blandt meget andet bindeled mellem Dansk Boldspil-Union og unionens daværende stolthed herrelandsholdet i fodbold og ”den 4. statsmagt”, pressen. Han havde hele rutsjebaneturen og skulle formidle alt fra ”kedelige” dagligdags informationsopgaver til succeshistorier og fiaskoer. Ulasteligt klædt trådte han frem på tv, i radio, aviser og til sidst også sociale medier. Han varetog sit hverv fra 1991 – hvor han blev ansat som totalt ukendt i offentligheden – til 2014, hvor hans fyring var kändisstof og derfor blev beskrevet af de selvsamme medier, som han havde serviceret i 23 år.

Lars Berendt er navnet på den profilerede kommunikationschef, som har skrevet en bog om tiden i fodboldforbundet ”En del af det største”.

– Selvfølgelig var jeg i medierne. Det var en del af mit job, men uanset det udadvendte i stillingen ser jeg mest mig selv som Lars fra Søborg. Bortset fra ganske få år, hvor jeg boede på Amager, har jeg altid boet i Søborg. Jeg blev født på fødeklinikken på Søborg Torv, gik på Marielyst Skole, spillede fodbold i først Boldklubben Hero og derefter Gladsaxe-Hero, uddelte Gladsaxe Bladet et års tid og arbejdede derefter i flere år hos Bristol Cykler på Søborg Hovedgade efter skoletid.

Fodboldinteressen fik Lars fra sin far. Som knægt fik han lov til at komme med ind Idrætsparken for at følge KB, som faren holdt med, fra ”Cementen”. I vores snak med Lars Berendt mærker man, at kampene i Idrætsparken erindres med en særlig varme.

Ingen spark

Allerede i forordet gør Lars Berendt det klart, at hvis man er på udkig efter afsløringer og skandaler, så leder man forgæves. Når man har læst bogen, sidder man i hvert fald tilbage med en følelse af, at han kunne have givet den 128 år gamle fodboldunion – i øvrigt kontinentets ældste og medstifter af verdensfodboldforbundet FIFA – flere berettigede vristspark. Naturligvis er der visse antydninger, som er leveret på samme måde, som når golfspiller slår prøveslag, inden han for alvor går til bolden.

Lars Berendt blev i pressen kaldt for ”Firmaets Mand”. Han stod på mål for unionens beslutninger, formidlede dem i med- og modgang. Særligt når blæsten var ekstra voldsom, så måtte Berendt tage de store ture, hvor han blev trukket igennem mediemaskineriet fra tv- og radiostationer og til aviser og kulørte ugeblade.

Fyringen

– Jeg var med i den spændende periode. Jeg startede i opgangstiderne, og jeg havde luret, hvad der skulle ske både organisatorisk og med mig. Jeg er ikke ked af, at jeg ikke er en del af det nuværende DBU. I min periode blev DBU under Poul Hyldgaard samlet til dansk fodbolds enhedsorganisation, men den organisationsform er under opløsning nu, siger Lars Berendt.

Lars Berendt havde gennemskuet, at han var på vej ud. DBU-formand Allan Hansen og generalsekretær Jim Stjerne Hansen stoppede inden for to måneder i starten af 2014.

I hele Berendts ansættelsesperiode var Jim Stjerne Hansen generalsekretær, og det var sidstnævnte, der ansatte ham. Advokat Jesper Møller fra Aalborg blev valgt som formand for DBU lørdag den 1. marts 2014, og Berendt lykønskede den ny formand: – Tak for det, jeg ser frem til samarbejdet, svarede Møller. Seks dage senere var Berendt fyret.

– Da jeg kørte fra DBU fredag, var jeg lettet. Da jeg vågnede lørdag, var jeg lykkelig. Jeg havde været en del af det største.

Det største var naturligvis Europamesterskabet i 1992. Denne fuldkommen vanvittige historie er naturligvis beskrevet i detaljer. Lars Berendt opsummerer, at tre juni-uger for 25 år siden forandrede den danske selvforståelse. Han undrer sig dog meget naturligt over, at landstræner Richard Møller Nielsen ikke blev årets danske fodboldtræner, og at fodboldlandsholdet heller ikke blev valgt til årets sportsnavn, som Danmarks Idræts-Forbund var med til at uddele.

Lars Berendt beskriver mange andre højdepunkter i forbindelse med fodboldlandsholdet. Han giver også en grundig gennemgang af alle personsagerne, hvor enkelte medier brugte ufine metoder for at øge slaget på tragiske personhistorier. For eksempel i forbindelse med Kim Vilforts, Stig Tøftings og Jesper Grønkjærs familietragedier. Der er også fyldestgørende skildringer af de episoder, der opstod som følge af Christian Poulsens udvisning under den afbrudte svenskerlandskamp samt spillerboykotten af pressen, mens Jon Dahl Tomasson var anfører.

– Jeg er utrolig taknemmelig for, at Kim, Stig, Jesper, Christian Poulsen og Jon alle havde tillid til, at jeg kunne gengive historierne korrekt, siger Berendt.

Krisestyring

”En del af det største” er en personlig erindringshistorie, og skal ikke ses som fagbog inden for kommunikation. En stor del af Lars Berendts arbejde bestod i at udvikle kommunikationsstrategier i en organisation, der gennemgik en transformation fra amatørunion til professionel virksomhed, og dette arbejde nævnes, men pindes ikke ud i detaljer.

Arbejdet med pressen fylder mest i bogen. Lars Berendt giver et indblik i, hvordan han – som unionens kommunikative ansigt udadtil – skulle holde styr på de informationer, der skulle videregives. Det var noget af en opgave; for mange medlemmer af DBUs bestyrelse havde deres helt egen og personlige dagsorden, som ikke nødvendigvis var identisk med unionens.

Derfor får man et sublimt indblik i krisestyring, når han skulle klinke skårene, når bestyrelsesmedlemmer gik til pressen uden om de officielle kanaler. Lars Berendts bog kan sagtens betragtes som en lærebog i krisestyring, selv om det på ingen måde har været hans hensigt at skrive en kommunikationsfaglig bog.

Inden Lars Berendt trådte ind i DBU, havde han blandt andet været passagerchef i lufthavnen og rådgiver i et kommunikationsbureau. Sideløbende med sit virke i DBU varetog han kommunikationsopgaver for UEFA og FIFA, men nu er han atter ude af fodboldens verden: – Efter DBU fortsatte jeg som mediechef for FIFA ved VM-slutrunden i Brasilien og for UEFA i Europa League og Champions League, EM-kvalifikationsturneringen og slutrunden i Frankrig sidste år. Jeg valgte at lade den seneste Champions League-sæson blive min 20. og sidste. Jeg havde muligheder for at fortsætte i udlandet, men jeg havde rejst rigeligt og kunne godt tænke mig at skifte til det private erhvervsliv og gerne til medicinalbranchen.

For nylig startede Lars Berendt i et nyt job, da han blev udnævnt til kommunikationschef for Roche Diagnostics A/S. Langt væk fra den runde bold.