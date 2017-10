Høje krav til byggeri

Det nye byggeri falder godt ind i omgivelserne. Foto: Kaj Bonne.

Børnehuset Elverdammen på Christianehøj bliver Svanemærket

Af Niels Rasmussen

I fredags var der rejsegilde på børnehuset Elverdammen på Christianehøj 162. Og så kunne man få et indtryk af, hvordan byggeriet vil komme til at se ud, når det er færdigt i det nye år. Elverdammen bliver nemlig Gladsaxes første Svanemærkede børnehus.

Svanemærkningen betyder for eksempel, at Elverdammen lever op til en række skrappe krav, som for eksempel lavt energiforbrug, bæredygtige byggematerialer og krav i forhold til, hvor få miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der må være i maling og gulve. – Til foråret bliver Elverdammen fyldt med en masse glade og livlige børn som alle får glæde af, at I har bygget et bæredygtigt børnehus med god akustik, et godt indeklima og masser af dagslys. Så Elverdammen bliver et sted, hvor børn og voksne kan trives, sagde borgmester Trine Græse i sin tale.

Hun sluttede af med at mure en tidskapsel med bidrag fra børn, pædagoger og forældre ind i muren.