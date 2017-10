Holdarbejdet er vigtigt

Ingen kæde er som bekendt stærkere end det svageste led. Listen med valgte og frivillige hjælpere i Gladsaxe Jazzklub er lang og tæller dedikerede folk.

Det var ikke mindst grunden til, at Gladsaxe Jazzklubs formand Ole Kjær onsdag aften blev hædret med årets lederpris, som han fik overrakt af borgmester Trine Græse (A).

For syv år siden blev han formand, så han kunne fortsætte det gode arbejde, som Kim Vulpius havde leveret siden klubben blev stiftet tre år tidligere.

Medlemstallet er nærmest eksploderet i de 10 år, så Gladsaxe Jazzklub er blandt de største – om ikke den største jazzklub i landet.

Der arrangeres koncerter og foredrag på livet løs, og jazzklubben kommer rundt i kommunen.

Med Ole Kjær som manden, der trække i de organisatoriske tråde. Et dusin mennesker møder troligt op og hjælper, når der er fredagskoncerter på Telefonfabrikken, og de bruger et halvt døgns tid på arbejdet.

-Det er et kæmpe skulderklap at få den her hæder. Men det var jo aldrig gået uden den lange række af dedikerede folk, der hjælper til hele tiden, sagde Ole Kjær, der egentlig samme aften skulle have været på besøg i Gladsaxes engelske venskabsby Sutton. Men det besøg blev lige udskudt et halvt døgns tid.