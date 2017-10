Hund overfaldt motionsløber

Ejeren gik bare sin vej

Under en løbetur i Aldershvile Skov, som er en del af Hareskoven, blev en motionsløberen Arne Fogt torsdag formiddag overfaldet af en hund.

Hunden var ikke i snor og var meget aggressiv . Hundens ejer, en dame, havde en hund mere med, denne dog i snor. Kvinden havde overhovedet ingen kontrol over de bidske hunde og kunne ikke komme løberen til hjælp. Han blev bidt flere gange i baglåret og selv om han fortsatte løbeturen, fulgte hunden efter ham. Kvinden råbte og skreg på hunden med uden at det fik den til at opgive sit forehavende. Det bringer spørgsmålet på bane, hvorfor lader folk deres hunde løbe rundt i skoven og ved Bagsværd Sø uden at have dem i snor? For hvis skyld gør de det? Tænk hvis det var et barn der var blevet angrebet, en frygtelig tanke. Kommunen har set store skilte op med opfordring til at have hunden i snor flere steder ved Bagsværd Sø, men de bliver overhovedet ikke respekteret. Hundeejerne er er total ligeglade med deres medmennesker. Min hund gør ikke noget, er standardsvaret der gives, når den manglende snor påtales.

Hvad skal vi uden hund gøre, for at kunne gå/løbe i fred i naturen, uden at blive angrebet? Er der ikke lige vedtaget en ny hundelov, der siger, at hunde skal være i snor på offentlige steder.

Kvinden fortrak uden at bekymre sig om offeret og uden at oplyse sit navn.

Arne Fogt måtte til lægen for at få en penicillinkur.