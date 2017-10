Indvandrerkvinder kommer i arbejde

”Kvinder på vej” er et særligt kursustilbud til den gruppe af kvinder med anden etnisk herkomst end dansk og som har svært ved at komme i arbejde. Syv kvinder er allerede kommet i job. Foto: Privat.

Gladsaxe Kommune har lavet et kursus ”Kvinder på vej”, hvor 7 ud af 20, som ellers har svært ved at komme i arbejde, allerede har fået job

Af /

Som de første i Danmark har Gladsaxe lavet et særligt kursus for kvinder med anden etnisk herkomst end dansk, da de er en svær gruppe at få i arbejde. På kurset ”Kvinder på vej” får de kvinder, som aldrig har haft et arbejde eller er røget ud af arbejdsmarkedet igen, hjælp til at få et arbejde. Efter de første kurser er 7 ud af 20 kommet i arbejde, hovedparten er startet i praktik, løntilskud eller uddannelse og få fortsætter på næste kursus, der starter 1. november.

I Værebro Beboerhus mødes de tre kvinder Miyase, Aobli og Asia og de andre kvinder med to jobkonsulenter to gange om ugen i fem timer. Her får kvinderne hjælp til det danske arbejdsmarked, kommer på virksomhedsbesøg, får gode råd til jobsøgning og i fællesskab finde kvindernes kompetencer og opbygge deres selvtillid. Kun enkelte kvinder er faldet fra.

I flere af kvindernes papirer står der, at de ikke er i stand til at arbejde, men det bliver ikke taget for gode varer.

– Det kræver bare lidt interesse og anerkendelse – en skulle til at studere økonomi, inden hun måtte flygte. Hun kan flydende dansk og følger med i nyhederne, så dum kunne hun da ikke være. Kvinderne har måske nogle skånehensyn, men de er stærke, siger jobkonsulent Tina Ludvigsen.

På besøg

For at lære det danske arbejdsmarked at kende har kvinderne blandt andet været på besøg i Fakta og et blomsterbinderi, hvor flere af kvinderne er kommet i praktik. De har også besøgt Christiansborg og været på kanalrundfart. Derudover får kvinderne hjælp til at skrive ansøgninger og cv, råd til jobsamtaler og søge job.

Miyase elskede sit rengøringsjob i 24 år, men har været arbejdsløs de sidste fire år, efter hun fik gigt. Nu er hun rengøringsvikar på Hellerup Hospital, hvor hun håber at blive fastansat. Aobli vil gerne uddanne sig til skolelærer, og Asias drøm er at blive buschauffør, men hun tager det arbejde, hun får.

– Rengøringsassistent, handicapmedhjælper eller arbejde i butik – det er lige meget. Jeg vil bare gerne arbejde, siger Asia.

Når kvinderne tjener deres egne penge, får de mere selvtillid og frihed, men også glæden ved at være rollemodeller for andre. Miyase, Aobli og Asia håber at være gode eksempler for deres børn og inspirere deres veninder og andre kvinder.