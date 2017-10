Japanske forskere på inspirationsbesøg

Fire japanske forskere fra NIER (National Institute for Educational Policy Research of Japan) lagde vejen forbi GPV (Gladsaxe Pædagogiske Videncenter) for at blive klogere på, hvordan Gladsaxe arbejder med læring og de 21. århundredes kompetencer.

Børne- og kulturdirektør Thomas Berlin Hovmand startede dagen med at præsentere Gladsaxes skoler og dagtilbud – med særligt fokus på, hvordan man i Gladsaxe arbejder på at alle børn skal lære og tilegne sig kompetencer, til et godt fremtidigt liv.

Et liv, som til dels skal leves på et arbejdsmarked, som er meget anderledes end det vi ser i dag, og derfor, sagde børne- og kulturdirektøren, har man fokus på progression fremfor resultater. Derfor arbejder man med de 21. århundredes kompetencer, og med nye og anderledes læringsmiljøer og -stile.

For at vise hvordan sådanne læringsmiljøer kan se ud, gik turen til Skovbrynet Skole, hvor skoleleder Jakob Sundman viste frem, hvordan eleverne her arbejder med 3d-print, med konkurrencer som udspilles via QR-koder, og hvordan der arbejdes med film og medier i et stort studie. Derefter gik turen til børnehuset Poplen, hvor leder Mette Tejlmann Hansen viste frem, hvordan de arbejder med digital læring. Her demonstrerede børnene forskellige digitale redskaber som Wize floor, et sanserum, samt Dash & dot og Bee bot-robotterne.

Besøget afsluttedes på GPV, hvor gæsterne fx prøvede Virtual Reality-briller og spil, fik leget med Bee-Bots og Lego Mindstorm-programmering.