Jazz for børn og barnlige sjæle

Jazz Five med Johan Bylling Lang, saxofon; Jeppe Zacho, tenorsax, Esben Hillig, piano, Jonas Starcke, bas/vokal og Stefan Andersen, trommer/vokal har flere gange tidligere med stor succes optrådt i Gladsaxe Jazzklub. Foto: Kaj Bonne.

Jazz Five spiller på Telefonfabrikken søndag den 5. november

Af Niels Rasmussen

De er Danmarks bedste til at underholde børn med jazzmusik – og det der ligner. Og barnlige sjæle kan også se frem til en underholdende dag med masser af rytmisk musik.

Jazz Five modtog i 2014 og 2016 en Danish Music Award Jazz for årets danske børnejazz navn.

På søndag 5. november kommer de i Gladsaxe Jazzklub, hvor de spiller fra klokken 15 til 16

Kulturhus Telefonfabrikken og Gladsaxe Jazzklub har gennem flere år samarbejdet om særlige events – også med børn og deres voksne for øje. Første søndag i november er der hvert år blevet inviteret til gratis søndagsmatiné med vindere JazzDanmarks BørneJazzpris. I år er ingen undtagelse.

Jazz Five tager sit publikum til nutidens New Orleans og leverer et unikt show med funky 2nd line grooves, blues, shuffle og jazz’n’roll. Bandet blev grundlagt i 1996 og har siden spillet over 1000 koncerter lige fra British Columbia over Bornholm til Sydkorea i 2013.

Hvad enten der er tale om festivaler, jazzklubber eller andre spillesteder, udstråler bandet altid overvældende spilleglæde. Bandet er én storswingende festmaskine, der inviterer børn og voksne med til Mardi Gras i New Orleans. Topunderholdning for små som store!

Nyd en times intens swingende jazzkoncert – gerne på tværs af flere generationer. Kom i god tid og lad jazzklubbens bar servicere frem til musikken starter. Tilmelding er ikke nødvendig.

Éntré: Arrangementet er gratis for børn og deres medbragte voksne. Mød blot op!