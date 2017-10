Jeg nægter at skamme mig over

at vi bruger penge på de ældre!

Af Læserbrev

Det er blevet moderne at pege på alle de steder, hvor man kan skære ned på ældreområdet.

Der er nok ikke mange der ved det, men Kommunernes Landsforening udarbejder ligefrem en liste, hvor dem der klarer sig bedst er dem, der bruger mindst på de ældre.

Hvis man spørger Kommunernes Landsforening, gælder det også om at give så få som muligt hjemmehjælp. Jo sværere det bliver for de ældre at få tildelt nogle timers hjemmehjælp om måneden jo bedre, synes Kommunernes Landsforening åbenbart.

Men selvfølgelig gentager Kommunernes Landsforening bare de argumenter, de borgerlige politikere har sagt i årevis. Det gælder om at gøre ældreplejen så billig som muligt og at privatisere så meget som muligt.

Heldigvis vælger vi anderledes i Gladsaxe. Vi er en af de kommuner, hvor der bliver givet flest hjemmehjælpstimer pr. person over 65 år. Og i Gladsaxe bruger vi alt i alt næsten dobbelt så mange penge per person over 65 år, som man gør i Egedal. Og en halv gang mere, end man gør i Furesø.

Og så er det kommunens egne medarbejdere i hjemmeplejen, der kommer ud til de ældre. Ikke et privat firma der blev valgt, fordi de var billigst i en privatiseringsrunde.

Det kan godt ske, at det for borgerlige politikere lyder gammeldags at sige sådan. Men helt ærligt: Det kan jeg godt leve med. Ja, jeg er faktisk stolt over det. For jeg vil til enhver tid forsvare, at vi i Gladsaxe prioriterer vores ældre.



Henrik Andersen

Byrådskandidat (A)