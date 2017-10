Jobcenter skal være mere

Som i andre kommuner er det en særlig udfordring at sikre, at flere indvandrere kommer i beskæftigelse. Men Gladsaxe Kommune har gigantiske muligheder for at spare på udgifterne, hvis flere indvandrere kommer i gang på arbejdsmarkedet. Men vi mangler en effektiv beskæftigelsespolitisk strategi, som kan realisere milliongevinster, der kan anvendes på bedre folkeskoler, bedre ældreservice eller bedre service i dagsinstitutionerne.

Det nye byråd skal forlange en effektiv indsats. Beregninger fra beskæftigelsesministeriet viser, at hvis ikke-vestlige indvandrere i Gladsaxe havde samme grad af beskæftigelse som andre borgere, så ville der være mere end 625 flere i job. Og der ville være en samlet forbedring af finanserne på omkring 170 millioner kroner!

Jobcenteret skal udnytte de gode beskæftigelsesmuligheder til at knytte kontakt mellem virksomhederne og de ledige indvandrere. Langt flere skal i uddannelsesforløb, som peger mod beskæftigelse, og det skal testes effektivt om såvel dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Gladsaxe scorer en national bundplacering, når det gælder om at få flygtninge i gang med den nye integrationsgrunduddannelse (IGU). Seneste opgørelse viser, at ikke en eneste Gladsaxe-flygtning deltager i det nye tilbud!

Det er tydeligt, at der skal nye boller på suppen efter byrådsvalget

Henrik Bach Mortensen

Nr. 2 på Venstres liste