Jobcentret leverer gode resultater

Jeg har med glæde konstateret,

Af Svar på læserbrev

at den seneste nøgletalsanalysen af Jobcentrets indsats for 2017 viser, at Gladsaxe har et effektivt Jobcenter, der leverer bedre resultater end Jobcentrene i de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Vores holdning er, at flygtninge skal påbegynde integrationsgrunduddannelsesforløb, IGU, hvis det er den korteste vej til at opnå varig beskæftigelse for den enkelte.

Derfor er det også glædeligt, at siden offentliggørelsen af den undersøgelse, som Venstres byrådskandidat Henrik Bach Mortensen, HBM, refererer til i sidste uge, har Jobcentret fået to flygtninge i gang med et IGU-forløb, mens yderligere fem forløb er i støbeskeen.

Samtidig kan jeg fortælle, at beskæftigelsespolitikken er en central og integreret del af både vores kommunestrategi og vores vækststrategi. Derudover udarbejdes der hvert år en Beskæftigelsesplan, der sætter retning for indsatsen, og hvor samarbejdet med virksomhederne altid har stor fokus.

HBM kan derfor være fuldstændig tryg ved, at vi i Gladsaxe har de strategier, som skal til, for at yde en effektiv beskæftigelsesindsats og få de flygtninge, som kan have gavn af det, i gang med en integrationsgrunduddannelse (IGU).

Trine Græse

Borgmester