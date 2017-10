Kender du pensionistcafeerne?

Det bugner med tilbud til pensionisterne. Men det er ikke sikkert, at alle aktiviteter tiltaler én. Det kan jo være, at man bare vil hygge sig med en kop kaffe eller et par stykker smørrebrød til priser, der ikke slår bunden ud af budgettet.

Som efterlønsmodtager eller pensionist i Gladsaxe Kommune er der en række muligheder for at få dette behov dækket, hvor du samtidig kan nyde samværet med andre. Endvidere er det muligt at få udleveret månedens kostplan. Du behøver ikke at forhåndstilmelde dig til cafeerne, men der er forskellige åbningstider.