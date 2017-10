Klar til kommunalvalget

Gladsaxe Bladet har bedt de opstillingsberettigede partier om at svare på en række spørgsmål, som vi finder relevante i denne sammenhæng. Der er begrænsning på svarenes længde, og en deadline skal overholdes. Ellers kommer

svarene ikke med.

Spørgsmål 1:

Kriminaliteten falder på næsten alle områder. Men det gælder ikke den hårde vold. Der var f.eks. for nylig en skudepisode på Bagsværd Hovedgade med et vildt flyvende projektil ind i en lejlighed. Hvordan bliver situationen bedre?



Lone Yalcinkaya

Byrådsmedlem for

Venstre

Forebyggelse er livsnødvendigt

Det er vel efterhånden klart for enhver, at det ikke er lykkedes at knække kurven på personfarlig kriminalitet herhjemme. Selvom antallet af den almindelige kriminalitet er nedadgående, er skudepisoder og knivstikkeri blevet hverdagskost. Politimæssige tiltag og udvidede visitationszoner har ikke givet det forventede resultat, hvilket vi dagligt bliver mindet om i nyhedsstrømmen. Hvad skal der til for at stoppe uhyrlighederne?

På kommunalt plan kan vi hverken fange eller sigte voldsforbryderne. Det er og bliver en politiopgave. Men vi kan gøre en ekstra indsats for at sikre, at fødekæden til banderne stoppes. Vi må have de unge i risikogruppen til at søge sunde alternativer til bandemiljøet. Til idræts- og foreningslivet f.eks. Og ikke mindst til at gå i dialog med mennesker, som har tid til at lytte, og som kan vise dem vejen til en bedre fremtid.

Det kunne vi bl.a. gøre ved at styrke SSP-samarbejdet i kommunen. Vi kunne udvide kredsen af engagerede gadeplansmedarbejdere, som dagligt gør et stort stykke socialt arbejde. Mennesker, som forstår, hvad der rører sig hos børn og unge, og især hos de af dem, som er på vej ind i bandemiljøet.

Det er noget, vi i Venstre har kæmpet for under budgetforhandlingerne, men som vi desværre helt uforståeligt ikke har kunnet få et flertal til at støtte op omkring.

Det er jo rigtig positivt at kriminaliteten generelt falder. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lokalt i kommunen fortsætter og prioritere arbejdet med bydele i social balance, at vi fortsætter arbejdet med tidlig opfølgning for særligt udsatte familier. Det er vitalt, at styrke arbejdet og kontakten med de unge i ungdomsklubberne/ungecaféerne, samtidig med vi styrker SSP og gadeteamet i deres arbejde med at opretholde tæt kontakt til unge, der er potentielle for hvervning til bandemiljøet og anden kriminalitet.

De seneste skudepisoder i vores kommune, er jo en del af en større konflikt. Den nyligt oprettede visitationszone i dele af Gladsaxe, vidner om en eskalering af et konfliktområde som breder sig ud over kommunegrænser. Det er derfor også vigtigt, at vi får presset på for at få flere fysiske ressourcer til hele politikredsen, til af få dæmmet op for den slags vold.

Derfor har borgmester Trine Græse sammen med de øvrige 10 borgmestre på vestegnen henvendt sig til justitsministeren og opfordret ham til at finde en permanent løsning på det øgede behov for politi i hovedstaden, så vestegnen ikke skal blive ved med at afgive betydeligt mandskab til København.