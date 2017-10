Klatrevæg sættes op i Stengård

Spejdere og FDFere er kendt for deres udendørsaktiviteter. Og nu bliver udfoldelsesmulighederne ude i den virkelige verden forbedret næste sommer. Gladsaxe Kommune har nemlig bevilget en bouldervæg – en klatrevæg – som skal stå færdig i løbet af sommeren 2018. Bouldervæggen skal opsættes i 2. Lyngby Optayas område på Gedvad 45 i Stengårds-kvarteret.

Det er Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Gladsaxe som har ansøgt om midlerne fra Gladsaxe Kommunes Initiativpulje samt Johannes Fog Fonden. I samme moment søgte BUS også om teambuilding af organisationernes lederkorps, hvor to hold à 20 ledere var på teamudvikling gennem fårehyrdning i Pederstrup ved Ballerup.

– Bouldervæggen giver børnene en mulighed for at udfordre og udfolde sig selv på nye måder. Bouldervæggen har den fordel, at der ikke skal anvendes sikkerhedsudstyr, som der skal ved så mange andre klarevægge. Her kan forældrene bare tage forbi Gedvad, og så er de sikre på, at børnene kan udfolde sig fysisk, siger Helene Knutz, formand for BUS.

Anlæggelsen af bouldervæggen beror på et byg-selv-koncept, som vil være med til at styrke sammenholdet og ejerskabet på tværs af grupper, kredse og ledere, understreger Helene Knutz.

Det bliver sådan at alle Gladsaxes spejder- og FDF-grupper får en nøgle til bouldervæggen, så de selv kan bestemme, hvornår de vil klatre.

De frivillige ledere udgør rygraden i BUS, og derfor har samrådet sat fokus på netop de frivillige børne- og ungdomsledere, som er en vigtig ressource i arbejdet med de unge. Derfor blev lederne for de uniformerede ungdomskorps arbejder frivilligt og ulønnet.

For at styrke kommunikationen og samarbejdet var to lederhold ude i landsbyen Pederstrup lidt uden for Ballerup. De skulle lære at samarbejde gennem fårehyrdning, som ingen af dem var eksperter i. Det lærte dem, at der skal være fokus på at finde målet; man skal lytte til hinanden uden fordomme; og at der findes mange forskellige fremgangsmåder.