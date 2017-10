Klodset film i Bibliografen

Efterårsferien er over os og det betyder masser af liv og spændende film i Bibliografen. Børnene er selvfølgelig i centrum, og der er ikke mindre end fire film på programmet rettet mod denne målgruppe og deres forældre.

Siden LEGO sendte deres første film i biograferne, har publikum været ellevilde med de klodsede film. For tiden fortsætter de stimen af succeser med ”LEGO Ninjago filmen”, der følger Kai og hans ninja-venner i kampen mod den frygtelige Garmadon. Et andet stykke børnelegetøj, der før eller siden måtte få sin egen spillefilm, er ”My Little Pony filmen”. Her må Twilight Sparkle og alle hendes venner gå sammen i kampen mod den onde stormkonge, der vil stjæle al magien i Equestria. Lige så populære er alle de dejlige karakterer fra Cirkus Summarum, der i deres helt egen film, ”Sikke et cirkus”, prøver at hamle op med det konkurrerende Cirkus Suverænum og ikke mindst deres pågående direktør. Sidst men ikke mindst kan vi ikke komme udenom ”Den utrolige historie om den kæmpestore pære”, der er filmatiseringen af Jakob Martin Strids elskede børnebog.

Helt snydes skal de voksne dog ikke. I den kommende uge er der nemlig flere nervepirrende spændingsfilm på plakaten i Bibliografen. Jo Nesbø-filmatiseringen ”Snemanden” med en fremragende Michael Fassbender i hovedrollen er svær at komme udenom. Det samme er Fares Fares i ”Cairo Confidential”, hvor han for alvor får slået sit navn fast som leading-man. Han er blændende som den korrupte politimand, der gør op med sin fortid i jagten på retfærdighed.

Ryan Gosling og Harrison Ford leder også efter svar i ”Blade Runner 2049”, den fabelagtige fortsættelse til det 35 år gamle mesterværk.

