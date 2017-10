Kør med fut-fut toget

I efterårsferien, lørdag den 21. og søndag den 22. oktober, bliver der mulighed for at køre med damptog på Farumbanen.

Toget medfører bl.a. fire forskellige originale personvogne fra Slangerupbanen (den nuværende Farumbane). En af vognene er den fineste vogn med 1. og 2. klasse, som det siges, at næsten kun Grevinden af Bagsværd havde råd til at køre i.

Toget fremføres af det store eksprestogslokomotiv fra Sverige SJ 1307. Lokomotivet er netop lige nu 100 år og blev bygget hos NOHAB i Sverige.

Lokomotivet er de sidste 9 måneder gennemgribende renoveret af medlemmer i veterantoget.dk, og er nu klar til igen at blive præsenteret på skinner efter at have været hensat siden 2005.

Det er vi glade og stolte over, og hvad er mere nærliggende end at fejre det med en tur mellem København og Farum, hvor man har rig mulighed for at nyde den efterårsklædte skov i et adstadigt tempo.

Turen opleves bedst fra de åbne platforme på veterantoget, mens man hører lokomotivets taktfaste dampslag krydret med den hvide damp ned langs vognene.

Der er også en kiosk om bord på toget, hvor der er mulighed for at købe en forfriskning eller forskellige souvenirs.

Der er to afgange fra henholdsvis København og Farum. Fra København klokken 10.10 og 14.10 og fra Farum klokken 12.05 og 16.05.

Billetprisen for voksne er 120 kroner for en returbillet og 80 kroner for en enkeltbillet. Børn mellem tre og 11 år kommer med for halv pris, og børn under tre år er gratis.

Kører man fint – på 1. og 2. klasse, koster det lidt ekstra.

Undervejs standser togene på Østerport, Buddinge og Bagsværd. Det er muligt at stå af undervejs og fortsætte rejsen med næste tog. Vedr. tiderne herfra, kig på www.veterantoget.dk

Billetterne købes om bord på toget, og det er gratis at have hunde og barnevogne med. Cykler kan medtages mod betaling.