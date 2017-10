Kom til svampedag i Aldershvile skov

September og oktober er højsæson for svampe. I denne tid er det ikke muligt at gå en tur i naturen uden at falde over en eller anden form for svamp. Men der findes mange svampearter og for det uvidende øje kan det være svært at vide, hvilke svampe man tør plukke og komme i aftensmaden.

Gladsaxe Kommunes grønt IDÉcenter, inviterer til svampejagt i Aldershvile skov 14. oktober kl. 13-17, hvor du får muligheden for at gå på opdagelse i skovbunden og blive klogere på svampe. Svampeekspert Henrik Mathiassen vil fortælle om de forskellige arter af svampe og hjælpe med at svare på alle de spørgsmål, der skulle dukke op undervejs. For at teste din viden om svampe, vil der på dagen være en quiz, du kan deltage i, med en præmie til vinderne.

Der er mødested ved Bagsværd Rostadion, hvorfra jagten på svampene vil gå i Aldershvile skoven. Grønt IDÉcenter står klar med en kop varm te eller kaffe, hvis man har fået kolde hænder under svampejagten.

Læs mere på gladsaxe.dk/gis og tilmeld dig på groentidecenter@gladsaxe.dk senest 11. oktober.