Gladsaxeborgere med i Eventyrteatrets nye familiemusical fra Christians 4’s København

I oktober præsenterer Eventyrteatret den nye familiemusical ”Kongen og Tiggertøsen” i Glassalen – et sjovt og spændende eventyr fra Christian 4’s København. Der er flere børn og unge fra Gladsaxe med i forestillingen.

Vi er i Christian 4’s København i året 1628. På Rosenborg Slot er kongens kæmpe børneflok bekymret for deres fars lunefulde humør. For at gøre ham gladere beslutter de at hyre en gruppe unge talentfulde gøglere til at opføre et muntert skuespil på slottet til den teaterglade konges ære og morskab.

Men det bliver en svær opgave: For Københavns magtfulde stodderkonge har fjernet de unge skuespillere fra gaden og spærret dem inde i det berygtede Tugt- og Børnehus, hvor kun en mur adskiller dem fra byens forbrydere.

Det kræver både list og forklædninger at komme ind i Tugthuset, og hurtigt opdager kongens børn, at teatertruppens danserinde bærer på en overraskende hemmelighed, som kan vende op og ned på tilværelsen for både fattige og adelige børn og unge i Christian 4’s København.