Kortlæg fravalget af Skovbrynet Skole

Fornægtelse af et problem. Sådan kan man betegne borgmester Trine Græses svar (19.oktober 2017) på mit debatindlæg om den høje andel af børn, der vælger privatskole i Skovbrynet Skoledistrikt. Ifølge borgmesteren bunder problemet i, at forældrene i distriktet blot ikke har forstået, at de burde vælge den kommunale skole. Hvis man til sammenligning forestillede sig, at den kommunale ældrepleje blev ramt af en lignende boykot fra brugernes side, ville man så på samme måde forholde sig passivt?

Jeg foreslår en uvildig, grundig kortlægning af, hvorfor 41 procent af eleverne har stemt med fødderne og valgt private alternativer. Resultatet af sådan en kortlægning kan være de første skridt i en langsigtet plan, der kan bringe folkeskolen tilbage som et alternativ for familierne i den nordvestlige-del af kommunen.

Viser det sig f.eks., at skolens placering er problemet, må det tages alvorligt. Borgerne i distriktet bidrager på lige fod med andre til finansieringen af kommunens skolevæsen, herunder de forskellige tiltag der skal holde Skovbrynet Skole flydende. Derfor er det måske rimeligt nok at interessere sig for, hvordan de oplever situationen.

Astrid Søborg

Byrådskandidat for Venstre

2880 Bagsværd