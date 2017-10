Kvart milliard skal bruges med omtanke

Ingen er røget gennem lydmuren, når det gælder om at få gang i renoveringen af Søborg Skole – der måske endda skal rives ned og bygges op igen. Til næste år fylder skolen 110 år, og den trænger mildt sagt til et par kærlige hænder.

Det erkendte man allerede for tre år siden, men der er ikke sket ret meget siden.

Men i december kommer der endelig en kommunal redegørelse, hvor diverse scenarier vil blive ridset op. For der er også andre skoler, der trænger til at blive sat i stand. Stengård Skole er i allerhøjeste grad også inde i billedet.

Der er i budget 2016-19 sat 250 millioner kroner af til etablering af gode læringsmiljøer på skolerne.

-Vi har pengene, og de skal bruges ansvarligt. Derfor har projektet trukket ud. Og skulle det ende med en ny Søborg Skole, så er den jo ikke færdig lige her og nu. Der kan godt gå 3-4 år, sagde Claus Wachmann (B), der er formand for børne- og undervisningsudvalget. Lars Abel (C) mente, at politikerne måske havde besværliggjort processen ved hele tiden at bede om at få opklaret flere og flere ting.

-Det er utilfredsstillende, at skolerapporten er forsinket. 250 kr. millioner kroner er til alle skoler. Det rækker ikke til at nå i mål, men vi skal videre med Søborg Skole.