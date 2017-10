Lån et æblemosteri i grønt IDÉcenter

Er du ejer af et æbletræ, så kender du måske til, at det er svært at få kæmpet sig igennem hele mængden af æbler, inden de begynder at rådne.

Men æblerne behøver ikke at gå til spilde, blot fordi du ikke kan nå at spise dem. De indeholder stadig masser af saft og smag, selv om de er blevet lidt stødt, og de kan presses til det lækreste æblemost. Nypresset økologisk æblemost kan fryses ned, så det holder sig længere.

Hvis du også gerne vil presse dine æbler til lækker saft, behøver du ikke at investere i dit eget mosteri. Grønt IDÉcenter i Gladsaxe udlåner æblemosterier helt gratis inklusiv vejledning. Ring eller skriv til grønt IDÉcenter for at booke et mosteri, tlf. 39 57 69 20 eller til groentidecenter@gladsaxe.dk