Lær spisesvampene at kende

Det har været et fortrinligt svampeår i år – og der er stadig masser af spisesvampe tilbage i både skovbund og på træstubbe. Hvis man kan lide at spise svampe, men ikke på egen hånd tør forsyne sig fra naturens spisekammer, så har man en unik mulighed for at komme med på tur.

Danmarks Naturfredningsforening arrangerer ligesom tidligere år en svampetur. Den finder sted på søndag den 29. oktober kl. 10 til ca. 13 i Lille Hareskov. Mødestedet er ved parkeringspladsen ved Restaurant Skovlyst, Skovlystvej 2, Hareskovby, 3500 Værløse. Alle er velkomne, og det er ganske gratis at gå med.

Turleder er biolog Poul Evald Hansen. Han vil undervejs snakke med deltagerne og fortælle dem den forunderlige svampeverden. Afslutningsvis vil han foretage en svampekontrol, for de deltagere, der gerne vil have lidt med hjem at spise.

Drop plastikposer

Det bedste er, hvis folk tager svampekurve med. Derimod er plastikposer ikke særligt anvendelige, da svampene let bliver slået i stykker og klasker sammen, så de næsten ikke er til at kende.

– Jeg glæder mig til turen – til at møde jer og gense området. Vi går I Lille Hareskov, hvor der plejer at være mange svampe. Men udbyttet afhænger selvfølgelig af, hvor fugtigt vejret har været. Men alt i alt har det indtil nu været et fint svampeår, siger Poul Evald Hansen.