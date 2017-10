Lav seniorfællesskab på gammel skolegrund

Der er mange seniorer i Gladsaxe kommune, der ønsker at bo i et seniorbofællesskab. Det viser ventelisten til seniorbofællesskabet i Søborg og tilslutningen til foreningen Glad Senior, hvis formål er at etablere et nyt seniorbofællesskab i kommunen.

Flere undersøgelser viser, at det højner livskvaliteten, når ældre bor sammen med andre. PFA og Realdania har derfor indgået partnerskab med FB gruppen om at bygge Seniorbofællesskaber med boliger, der er til at betale, og der er afsat 52 millioner til projekterne.

En af de store udfordringer for at kunne etablere et nyt seniorbofælleskab i Gladsaxe er at finde en ledig grund i kommunen

Set i lyset at planerne for området og beliggenheden tæt på den fremtidige letbane vil beliggenheden på Tobaks-vejen på grunden ved den gamle Gladsaxe Skole være ideel.

Det vil være oplagt, at politikerne i samarbejde med Glad Senior arbejder for at nogle af de 52 millioner, som er til rådighed bliver brugt til at etableret et af de eftertragtede seniorbofællesskaber i Gladsaxe.

Minna Vadskjær

(Kandidat til Seniorrådet)

i samarbejde med Glad Senior