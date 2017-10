Legenden og hans Jazz-konger

Fredag aften får Gladsaxe Jazzklub besøg af en populær bekendt af klubben.

Den efterhånden 79-årige Ole ”Fessor” Lindgreen spiller med en ungdommelig kraft, og af og til når man grænsen til rhytm and blues.

Med sig bringer den evigunge jazz-veteran nogle af landets dygtigste unge musikere. ”Musikken skal være levende og bære præg af vores tid. Kærlighed og ydmyghed til musikken er nøgleord og læg dertil varme, energi og blues-feeling”, fortæller Fessor, som i årtier har stået på alverdens scener og med nogle af de største jazznavne.

Det er en usvækket kærlighed til jazzmusikken, der kendetegner basunisten, komponisten, arrangøren, sangeren og orkesterlederen Ole »Fessor« Lindgreen

Gennem årene har han ladet sig høre i mange konstellationer, og flere gange er New Orleans blevet besøgt. Her har han spillet og indspillet med lokale musikere samt knyttet venskaber og samlet inspiration.

Som andre store danske musikerfyrtårne, startede Fessors karriere i 50’erne i Nyhavn, hvor Cap Horn var rugekassen for mange talentfulde unge musikere. Siden blev han medlem af Ricardo’s Jazzmen, Basse Seidelins Orkester m.fl. indtil han i 1968 dannedes sit eget Fessor’s Big City Band. Efter 35 år opløste han bandet.

Fessor and his Jazz Kings er navnet på trombonistens seneste band, som han nu står i spidsen for. Bandet spiller sange fra den ældre jazz, men har givet det nyt tøj på.

De unge musikere i besætningen tilhører toppen af den danske jazzscene, og alle har de en kærlighed til den musik, som ligger i området, hvor New Orleans-jazz, Dixieland og swingmusik mødes.