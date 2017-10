Livsfarlig trafik ved Bagsværd Bymidte

Hvornår griber kommunen ind over for de vanvittige trafikforhold i Bagsværd Bymidte?

Som beboer i området færdes både jeg selv og min datter ofte omkring det store kryds Bagsværd Hovedgade/indkørslen til henholdsvis Bibliografen og parkeringspladsen ved højhuset. Der køres dagligt over for rødt i krydset og der køres alt for stærkt. Og adskillige gange har vi måttet springe for livet i fodgængerovergangen, når svingende bilister fra Bibliografen eller parkeringspladsen ved højhuset på den anden side ”liige” skal nå at svinge inden vi fodgængere er nået til midten.

Jeg har tidligere skrevet til kommunen om dette kryds, men man mener åbenbart ikke at der er noget problem. Hvorfor kan der ikke etableres svingpile for bilisterne og en helle midt på, så livet kan blive tryggere for os fodgængere?

Nina Gath