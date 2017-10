I biffen for 20 kr.

Der er mulighed for at se gode film, der kan skabes sociale kontakter, og så koster hele herligheden lidt under 20 kr. Eller med andre ord: Man betaler 200 kr. for 11 film på en halvsæson.

Nannaklubben – Gladsaxes filmklub for pensionister – runder nu de første 50 år, og på lørdag er der reception i Bibliografen.

-Vi er 225 medlemmer lige nu, men det er ikke alle, der kommer hver gang. Man har jo travlt som pensionist, siger Grethe Slivsgaard, der er formand for bestyrelsen.

Klubben er opkaldt efter socialudvalgsformand Nanna Rasmussen, der fik sat skik på det hele, da Elna Nissen var kommet med ideen.

-Nanna Rasmussen, Tove Smidth, Erling Schrøder og nu jeg har været de fire formænd undervejs. Vi var alle i byrådet for Socialdemokratiet, men Nannaklubben er helt apolitisk. Vi siger nej til partier, der vil inden for dørene, slår Grethe Slivsgaard fast.

Klubben arrangerer også nogle kroture, der ikke må koste over 200 kr. For alle skal kunne være med.