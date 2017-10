Lokalopgør på stadion

Opvisningsbanen på Gladsaxe Stadion tages i brug torsdag 18.30, når der er opgør i serie 2 mellem Gladsaxe-Hero og Bagsværd Boldklub.

Den skal have på alle tangenter med indløb på banen sammen med ungdomsspillere.

Bagsværd har klaret sig bedst i rækken indtil videre med 11 point for syv kampe, mens Gladsaxe-Hero har syv point – tæt på nedrykningsstregen. Bagsværd har fået point i tre ud af fire udekampe, mens Gladsaxe-Hero har hentet alle sine point hjemme.

Senest vandt Bagsværd 2-1 hjemme over Måløv, mens Gladsaxe-Hero tabte 1-t til Grantoften.

I samme række er AB på andenpladsen. Her blev det senest 8-2 mod bundholdet fra Grønne Stjerne.