Madkampen skudt i gang

Startskuddet på klimamadkampen mellem Enghavegård Skole og Mørkhøj Skole var stilfærdig i sidste uge. Men der skal nok komme gang i gryderne til finalen den 15. november. Foto: Kaj Bonne.

6. og 7. klasserne fra Enghavegård Skole og Mørkhøj Skole skal konkurrere om at lave den bedste klimavenlige mad

Af Jan Løfberg

Det er blevet populært at stå i et køkken. Nu om dage taler skoleeleverne helt seriøst om, at de vil uddanne sig til kok. For blot få år siden var det utænkeligt.

Men mad – og ikke mindst sund mad – er in. For at sætte yderligere fokus på emnet arrangeres i lighed med sidste år en stor Klimamadkamp mellem 6. og 7. klasserne på Enghavegård Skole og Mørkhøj Skole. I sidste uge blev eleverne ved en fællessamling på Enghavegård Skole introduceret for både klima og mad.

Flemming Brøns-Hansen fra Byøkologisk Center i Gladsaxe – og lærer fra Enghavegård Skole – fortalte blandt andet eleverne om klima, vejr og drivhuseffekten.

Kokken Mattias Landberg-Krarup fra Meyers Køkken tog sig af det mere madmæssige. Således lærte eleverne også om, hvor meget CO2-udledning produktion af blandt andet fjerkræ, fisk og grøntsager fører til.

Efter en times snak kunne eleverne sætte sedler op med noget af det, som de havde fået ud af at høre på eksperterne.

I perioden frem til den 15. november arbejder eleverne i skolekøkkenerne med at udvikle de mest velsmagende og klimavenlige madopskrifter. Der er lagt op til, at eleverne skal lave retter med blandt andet insekter. I første omgang dyster eleverne internt, inden vinderholdet fra hver skole går videre til finalen, hvor vinderholdene præsenterer deres retter for dommerne. På slutdatoen afvikles en finale mellem de bedste klasser. Således skal tv-kokken Gorm Wiswhe blandt andre sammen med borgmester Trine Græse smage på maden og udpege en samlet vinder. Finalen bliver vist på storskærm for de andre elever på skolerne.