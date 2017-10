Malerkunst på Telefonfabrikken 2017

Rikke Rivo har blandt andet bidraget med dette billede. Foto: Privat

Fra 3. november til og med 14. december vises to nye udstillinger i Telefonfabrikken.

Der er fernisering 3. november kl. 15.30 i Drop Inn, hvor alle er velkomne.

Kunsterne udstiller deres værker i husets to store lyse gangarealer Gallerigangen og Hovedgangen. udstillerne er Rie Perstrup, Inger K. Hansen, Kirsten Friisnæs, Maria Kruse, samt Rikke Rivos malerhold.

Som tidligere er ferniseringen arrangeret med en velkomsttale, lidt snack samt et glas vin til ferniseringens gæster, mens Jazzorkestret Jazz Deruda leverer stemningsmusik til begivenheden.Hele året igennem kan man opleve skiftende udstillinger i Telefonfabrikken. Nye motiver, udstyk og farver til glæde for de mange gæster, som dagligt kommer igennem huset. Alle udstillinger planlægges i et samarbejde mellem kulturhusets medarbejdere og Kunstudvalget, som består af frivillige kunstinteresserede gæster i huset.

Har du lyst til at udstille egne værker, kan du kontakte Hanne Damstoft Nielsen på mail: hadani@gladsaxe.dk eller pr telefon: 3954 2044.