Man skal ikke gå i for små sko

Ida Linnebjerg og Jørgen Noulund tager sig af kunderne i Brede Sko og Giant Shoes på Søborg Hovedgade 78. Foto: Kaj Bonne.

Giant Shoes har udvidet med en ny specialforretning i baglokalet

Af Jan Løfberg

Kundeunderlaget har i mange været stort, og nu er det også bredt. Giant Shoes på Søborg Hovedgade 78 har udvidet med Brede Sko – en ny specialbutik i baglokalet.

Begge butikker henvender sig til et specifikt publikum. I Giant Shoes er det de store størrelser – op til størrelse 52 for herreskoene og nummer 47 for dameskoene, mens Brede Sko henvender sig kunder, der har brug for ekstra vidde på grund af deres fødders bredde.

– I Giant Shoes kom mange ind til os og bestilte sko, der var et par numre for store for at få plads til deres brede fødder. Men det er ikke godt at gå i for store sko, da fødderne sejler rundt i skoene, siger Jørgen Noulund.

Glade kunder

Dermed var ideen om at åbne en ny specialbutik født, nemlig Brede Sko: – Nu kan kunderne få de rigtige – og mindre – numre til deres fødder. Og det giver bare så meget dagligt at betjene folk, der bliver oprigtigt glade, fordi de endelig har fundet et par sko, som passer dem, siger Jørgen Noulund, der er far til indehaveren Michaela Noulund og som derfor hjælper med i butikkerne hver dag.

– Egentlig har jeg alderen til at gå på pension, men hvorfor skulle jeg gøre det, når jeg hver eneste dag kan glæde folk, som endelig finder noget, de kan gå i, spørger Jørgen Noulund.

Derfor ender det ofte med, at folk køber to-tre-fire par sko: – Mange kommer lang vejs fra, og derfor er lørdag altid ekstra travl, for så har folk tid til at køre ind til os, siger Jørgen Noulund.

Giants Shoes og Brede Sko har også mange udenlandske kunder: – Forleden havde vi besøg af en mand fra Singapore, der før første gang i sit liv fandt den rigtige størrelse uden at skoen klemte. Et islandsk ægtepar kom forbi og købte fire par sko til deres datter, og nordmændene har virkelig opdaget os på vores internetsider. Når de andre butikker på Søborg Hovedgade holder lukket i juli, så har vi et rend af nordmænd, der køber sko. De sparer rigtig mange penge. De er ikke medlem af EU, så de kan få momsen igen, siger Jørgen Noulund.

Jørgen Noulund er kendt af mange Søborg-borgere, for han havde tidligere en vinhandel på den modsatte side af hovedgaden: – Vi kunne klare vores husleje bare for alle de lottokuponer, vi solgte, men det fik en ende, da Dansk Tipstjeneste åbnede for spil på nettet.

Jørgen Noulund forslog konen og datteren at åbne en blomsterbutik: – Nej, det ville de ikke være med til. Jeg bruger selv en pæn størrelse 49, så jeg havde talt med Michaela om det. Ja, og så åbnede vi Giant Shoes for otte år siden. Vi klarede generationsskiftet med det samme, så derfor blev Michaela indehaver. Vi har altid sørget for at drive vores forretninger uden bankgæld. Vi skal ikke have en 23-årig bankmand til at fortælle, hvordan vi skal drive vores skoforretning.

Moderne design

Skønt skoene er enten brede eller store, så går det ikke ud over designet. Kunderne bliver glædeligt over sortimentet og de moderne sko: – Michaela er to gange om året til messer i Düsseldorf, Milano og Las Vegas, så hun er helt opdateret, hvad der rør sig, og hun har god kontakt til fabrikanterne, siger Jørgen Noulund.

Mange kunder finder frem til de to skobutikker gennem deres webshops: – Skulle de have bestilt forkert, så kan de møde op og få byttet. Ligesom mange af vores kunder, der bor langt fra Søborg, begynder at bestille vores varer på nettet, når de har været inde hos os først.

I Giant Shoes har de op til størrelse 55: – Men det nummer har vi ikke solgt i tre år, men regelmæssigt sælger vi størrelse 52. Som regel er det høje mennesker, der går rundt i de store numre, men vi oplevede da en mand på 180 cm, der brugte størrelse 50, siger Jørgen Noulund.