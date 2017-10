Første gang Louise Heintze Moe skulle stille sig op og tale til pigespejderne i hendes gruppe havde hun det skidt. Nervøsiteten var næsten lammende ved tanken om at skulle sige noget i en offentlig forsamling.

Onsdag aften blev hun kåret som årets ungdomsleder i Gladsaxe. Og hun stillede sig frejdigt op i den store forsamling for at takke for pris, penge, diplom og blomster.

-Det havde jeg aldrig turdet, hvis jeg ikke var blevet spejder. Det var simpelt hen mit livs bedste beslutning, sagde Louise.

Meget atypisk blev hun først spejder som 18-årig.

-En af mine gymnasievenner fra Aurehøj foreslog mig at gå med, og så var jeg solgt, siger Louise, der dog hjemmefra var vant til spejderlivet.

-Min far var spejder i 25 år og forholdsvis sent blev min mor spejderleder, siger hun.

Louise har travlt til hverdag.

-Jeg arbejder på fuld tid i et smykkefirma, jeg læser HD på deltid på CBS – jeg har været i gang i to måneder og det tager fire år – og så er jeg jo spejderleder hos de grønne pigespejdere, som holder til ved Stengård Kirke.

-Vi har 25 piger i vores ”smuttegruppe”, der tæller piger, der går i 2. og 3. klasse. Det strømmer til med medlemmer, så det største problem er faktisk at skaffe ledere nok, men indtil videre går det da. Vi vil også meget gerne involvere forældrene, så da vi senest havde pandekagedøgn sluttede vi af med at invitere forældrene på aftensmad, fortæller Louise.

Der følger 10.000 kr. med prisen, og de skal nok investeres i en lejlighed på en eller anden måde, fortæller Louise.

Borgmester Trine Græse overrakte prisen og kunne afsløre for tilhørerne, at Louise har navnet Momsie hos spejderne, for hun sørger godt for alle omkring sig.