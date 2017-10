Mor er fuld

Der var engang for længe, længe siden, hvor jeg var den vredeste af dem alle. Sådan skriver Camilla, som er opvokset med en mor, der var afhængig af alkohol.

I dag er hun voksen og holder foredrag om sin opvækst sammen med andre, der som hende, er vokset op med alkoholmisbrug i familien.

Mød Camilla og seks andre på portrætudstillingen Voksenbarn på Telefonfabrikken – Gladsaxe kulturhus 26. september – 23. oktober. Udstillingen afsluttes med to foredrag, som vil give et sjældent og personligt indblik i livet med alkoholiserede forældre.

Barndommen i en familie med alkoholproblemer kaster ofte skygger langt ind i voksenlivet. Det ved man i LUA – Lænkens Unge Ambassadører, der er en medlemsdrevet forening for voksne børn af alkoholafhængige. LUAs medlemmer er meget forskellige, men én ting har de til fælles: De er alle vokset op med én eller flere forældre, der drak for meget alkohol.

Flere nuancer

Som modspil til den gængse fremstilling i medierne arbejder LUA for at formidle et mere nuanceret billede af de spor, det sætter i mennesker at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug. For nok har der – for de flestes vedkommende – manglet den omsorg, nærvær og spejling, der giver den nødvendige ballast til at kunne trives senere i livet. Men de menneskelige fortællinger handler langt fra alle om svigtede, misrøgtede børn på social deroute.

Der er også masser af menneskelig power, idérigdom, målrettethed og overskud. Mange voksne børn af alkoholafhængige er meget ambitiøse og gør karriere i gode jobs, og mange kommer fra såkaldte ’helt almindelige familier’.’

Det nytter at få hjælp

Det er baggrunden for, at man fra den 26. september 2017 kan se en mindre udstilling af portrætfotos af voksne børn af alkoholafhængige på Telefonfabrikken i Gladsaxe. Alle de portrætterede har skrevet en kort tekst, og det er håbet, at udstillingen kan prikke til de besøgendes forestilling om, hvad det vil sige at være barn af en alkoholafhængig. Og at det kan nytte at få noget hjælp!