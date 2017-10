Motivationen er i topform

Stemningen er god og humøret er højt, når musikken strømmer ud af højttalerne og opvarmningen til den årlige motionsdag op til efterårsferien på Enghavegård Skole går i gang. Der er både squats, høje knæløftninger og lidt udstrækningsøvelser, så eleverne er helt klar til at løbe så langt de overhovedet kan.

En dreng i fuld fart stopper op og viser stolt sin hånd, med syv streger på, frem. ’Se hvor langt jeg har løbet! ’ siger han, og skynder sig videre.

Eleverne på Enghavegård Skole får en streg på hånden af deres lærer, hver gang de har løbet en runde. Motionsdagen er nemlig ikke kun et mål om at komme i bedre form, men også en konkurrence om hvilken klasse der kan løbe længst. Præmien er en biograftur for hele klassen. Udover det er 8. klasserne på skolen placeret rundt omkring på banen for at bakke de løbende elever op med highfives og en hjælpende hånd, når det er hårdt.

Eleverne på Enghavegård Skole har tre forskellige baner at løbe på. Indskolingen løber på en flad bane, der er 400 meter lang. Udskolingen har en kuperet bane på 1,5 km. og de kan også vælge en forhindringsbane, der giver et pift til den årlige motionsdag.