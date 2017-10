Motorcyklist trafikdræbt

Tirsdag 3. oktober kl. 16.33 blev det anmeldt, at der var sket en alvorlig trafikulykke på Motorring 3 nær Søborg, hvor en bil og en motorcykel var impliceret. Uheldet skete angiveligt, da føreren af en personbil, en 21-årig mand, bremsede op og herefter holdt helt stille på grund af kø og pludseligt blev påkørt bagfra af en motorcykel i høj fart, hvormed føreren af motorcyklen, en 49-årig mand, tog sig et alvorligt styrt.

Flere redningskøretøjer var på ulykkesstedet kort tid efter anmeldelsen, hvor flere læger og ambulancefolk udøvede førstehjælp til motorcykelføreren, som kl. 16.59 blev erklæret død som følge af sine kvæstelser.

