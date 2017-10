Nem digital adgang på vej til alle børnefamilier

-

Af Svar på læserbrev

Jeg er fuldstændig enig med Karen Bardram Kehr i, at fire forskellige digitale indgange for at følge med i børnenes skolegang, er for mange. Men det er heldigvis kun en overgang.

Easy IQ er specielt udviklet til arbejdet med tydeligt differentierede læringsmål, deling af læringsforløb, elevplaner med videre. Portalen skal både opfylde de krav, som er defineret af beslutningstagerne i Gladsaxe og de krav, Folkeskoleloven stiller. De platforme, vi havde i forvejen, kunne desværre ikke løse den opgave.

Derfor valgte vi at supplere med Easy IQ-portalen. Næste fase er at samle de forskellige skoleplatforme under én hat i den fælleskommunale kommunikations- og samarbejdsplatform Aula, som fra august 2019 kommer ud til alle skoler i hele landet.

Det er også planen, at Gladsaxes dagtilbud skal kunne tilgås via Aula, så alle Gladsaxes forældre får direkte adgang til de forskellige platforme med ét og samme login, uanset om deres børn går i skole eller dagtilbud. Det bliver en stor lettelse for alle, som vi glæder os meget til.

Michael Mariendal

Skolechef