NM-sølv til Atheneskolen

Danmarks to repræsentanter ved de nordiske mesterskaber i skoleskak kom begge fra Gladsaxe Kommune. Mesterskaberne afvikledes i Laugar Sælingsdal i det nordvestlige Island.

– Turneringen blev afholdt på et hotel med langt til nærmeste bebyggelse. Der var dog virkelig gode faciliteter og der var ingen der kedede sig imellem de ofte meget lange skakpartier. Fem runder blev afviklet fra fredag til søndag, således at alle 6 hold kom til at møde hinanden, fortæller Jakob Trier, der var kaptajn for Stengårdens Skole, der deltog i U13-gruppen (0. til 6. klasse).

Atheneskolen var med i U17-kategorien (0. til 9. klasse) og vendte hjem til Gladsaxe med sølvmedaljer.

Spillerne fra Stengård Skole lærte en masse skak, men resultaterne udeblev. De havnede på sidstepladsen i U13. Norge vandt begge grupper.

Af samtlige deltagere på Island klarede Atheneskolens Nienke Van Den Brink sig bedst. I de fem partier opnåede hun fire sejre og afgav blot en enkelt remis. Også Nicolai Kistrup fra Atheneskolen scorede fint, idet han på det svære 1. bræt scorede 3½ point.

På Stengårds Skole blev Tobias Brødsgaard topscorer med 2 point af fem mulige.



Stengård Skoles hold foran det lokale varme bad. Fra venstre: Andreas Schou (4. bræt), Malte Dreves (2. bræt), Oliver Trier (1. bræt), Sebastian Brødsgaard (reserve), Tobias Brødsgaard (2. bræt). Foto: Jakob Trier.