Nordmænd lærte om livreddende førstehjælp

Hjertestarteren hænger i skolegården, og én gang om året får eleverne i udskolingen repeteret, hvordan man redder liv. Bagsværd Friskole er en foregangsskole, når det gælder livreddende førstehjælp.

Derfor kom repræsentanter fra Helsedirektoratet (det norske Sundhedsministerium), Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyge i Norge samt TrygFonden på besøg i sidste uge.

Nordmændene var i Danmark for at samle inspiration til at uddanne norske skoleelever i livreddende førstehjælp. Lærer Mie Henriksen og fire elever fra 9. klasse fortalte, hvordan undervisningen foregår på skolen, hvor eleverne både øver hjertemassage og kunstigt åndedræt og producerer film om det.

– Vi har været en TrygFonden ”Du kan redde liv”-skole i tre år, og det er vigtigt, at vi har fået livreddende førstehjælp på skoleskemaet, selvom det kan virke fjernt for en 14-årig at skulle forholde sig til hjertestop og genoplivning. Men jo flere gange eleverne øver sig på genoplivningsdukkerne, jo mere forberedt er de på, at de måske en dag skal træde til. Vi synes, det er dejligt, hvis vi kan give vores erfaringer videre til en indsats i Norge, siger lærer Mie Henriksen på Bagsværd Skole.

TrygFonden har doneret skolens hjertestarter samt kurser til lærerne og klassesæt med genoplivningsdukker, og her er man glad for, at det bliver flittigt brugt.

– Skolen skal have stor tak for at åbne døren for os og give os lov til at stille en masse spørgsmål, og det var godt at høre, at livreddende førstehjælp sætter tanker i gang hos eleverne, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.