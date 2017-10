Novos guldæg banker på i USA

Den 5. december er en meget afgørende dato for Novo Nordisk. Her tager de amerikanske myndigheder endegyldigt stilling til, om Novo Nordisks diabetesmiddel Semaglutid skal godkendes.

I sidste uge fik Novo Nordisk grønt lys fra de amerikanske sundhedsmyndigheders 17 panelmedlemmer – 16 sagde ja til, at Semaglutid kan sælges i USA, mens et enkelt medlem undlod at stemme.

Umiddelbart er det kanonnyheder for Novo Nordisk og virksomhedens mange medarbejdere i Gladsaxe Kommune.

Hvad børsanalytikere især hæfter sig ved er, at Semaglutid er helt unikt produkt, og at Novo Nordisk vil kunne iføre sig førertrøjen i mange år, fordi ingen af Novos konkurrenter har i gang i et lignende produkt.

Det gode ved Semaglutid er, at det kun skal tages af den diabetesramte en gang om ugen – i modsætning til de daglige injektioner for alle andre produkter.

Semaglutid sænker også blodsukkeret betragteligt med det samme. Og over tid anses det for sandsynligt, at Semaglutid kan indtages i pilleform.

Novo Nordisk har de seneste år tabt markedsandele til konkurrenten Eli Lilly, men nu ser den danske gigantvirksomhed endelig ud til at få vind i sejlene på de amerikanske markeder. Altså forudsat den endelige godkendelse kommer den 5. december.

På Fondsbørsen steg Novo Nordisks aktier straks fra morgenstunden torsdag, om end moderat. Et nyt kurshop vil følge i starten af december, hvis blåstemplingen kommer.