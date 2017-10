Nu har de fuglekasser nok

Mejserne har fået luksuriøse forhold på og omkring Bagsværd Skole. Her er der ingen boligmangel og ventelister.

For i den forgangne uge kom Den Grønne Karavane forbi for at sætte fokus på miljøet. Og så blev der i sløjdlokalet produceret et hav af fuglekasser.

– Nu hænger vi så mange kasser op som muligt, og skulle der blive kasser til overs, kan eleverne trække lod om dem, siger Jesper B. Larsen, fra Grønt Idecenter.

Det var elever fra 4. til 6. klasse, der deltog i projektet. Det gav i alt 250 elever, der virkede meget engagerede i alt, hvad de foretog sig. Det er sjovt at komme ud af klasselokalet og få fingrene ned i nogle materialer og se, hvilke mirakler der sker i naturen.

-Vi havde gang i i alt 13 forskellige aktiviteter, og de spændte vidt: Fra ”Lav klimavenlig økomad”, ”Skrammelkunst” – at give det kasserede nyt liv, ”Sæt farve på miljøet” – dvs. illustrere natur- eller miljøforhold, ”Vandets vej” – at lære om kredsløb, nedsivning og rensning, ”Plant et godt miljø” – hvor eleverne lærte at plante træer, buske og lægge løg til glæde for mennesker og dyreliv, ”Miljøjagten” hvor eleverne lærer om bl.a. miljømærker etc., siger Jesper B. Larsen.

I de tre dage Karavanen besøgte Bagsværd Skole var det almindelige skoleskema suspenderet for de deltagende elever, der hver havde fået sit eget skema med videst mulige hensyn til personlige ønsker, for det var ikke muligt at nå gennem alle aktiviteterne.

Hovedvægten var lagt på det handlingsorienterede – og at bruge sanserne og hele kroppen. Derfor måtte eleverne bruge alt, hvad de havde i sig på værkstederne.

Besøget blev afrundet med en fælles miljødebat, hvor eleverne stillede miljøspørgsmål til et panel af voksne herunder miljøudvalgsformand Tom Vang Knudsen fra Byrådet.

Karavanen drager fra skole til skole og gæster i denne runde Bagsværd Skole i Gladsaxe og en skole i Furesø og Allerød kommuner.

Vil du vide mere om Den Grønne Karavane kan du kontakte den grønne guide i Gladsaxe på mail jbl@ggglx.dk eller læse mere på www.dengroennekaravane.dk