Nu starter renoveringen af Gladsaxe Svømmehal

Fredag 27. oktober går arbejdet med at renovere den nedslidte Gladsaxe Svømmehal i gang. Arbejdet står på de næste 10 måneder, hvor svømmehallen får udskiftet vandbehandlingsanlæg, alle vinduer, fliser og repareret hæve- og sænkebunden. Saunaerne bliver også renoveret, ligesom foyeren bliver bygget om og får en ny indretning.

Under renoveringen har alle klubber og skoler fået anvist alternative træningsbassiner. For offentlige brugere er der mulighed for abonnementssvømning i Blaagaard Svømmehal onsdag og lørdag kl. 8-10, ligesom der vil være udvidet åbningstid i Bagsværd Svømmehal med morgensvømning tirsdag og torsdag mellem kl. 7.00 – 8.00. Samtidig vil der være fri adgang til udendørssauna ved Gladsaxe Svømmehal på hverdage kl. 7-9 og 17-19

Hør mere på lukkedagen

Renoveringen af Gladsaxe Svømmehal kommer til at foregå i flere etaper. I første omgang forbliver Foyeren åben for alle idrætsudøvere til idrætshallerne og Atlas Motion. Fra januar vil foyeren blive lukket, og brugere til hallerne og Atlas Motion vil blive anvist alternative indgange til hallerne.

Hvis man vil vide mere, så er der informationsmøde på lukkedagen fredag 27. oktober kl. 8.15, hvor svømmehallen inviterer til en lille bid brød og en kop morgenkaffe. Herefter vil man løbende kunne holde sig opdateret via Idrætsanlæggenes hjemmeside.