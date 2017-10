Odysseus i jævn skakdivision

Skal Skakforeningen Odysseus igen blande sig om oprykning til den næstbedste skakdivision herhjemme? Måske. For som det ser ud for den kommende sæson, synes 2. division gruppe 1 at være ret jævnbyrdig.

Odysseus havde det vanskeligt i sidste sæson, men for eksempel har Helsingør Skakklub mistet sit stjernenavn, den syvfoldige danmarksmester og stormester Sune Berg Hansen.

Odysseus indleder sæsonen den 19. november på hjemmebane mod Furesø. De øvrige klubber i divisionen er: K41 II fra Valby, Øbro II og Øbro III, Nørrebro, Helsingør og Hillerød II.