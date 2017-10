Økologi er en investering

Enhedslisten vil arbejde for, at der kommer mere økologisk mad i de kommunale institutioner og kantiner i Gladsaxe.

Økologisk frugt og grønt er uden giftstoffer, mens ikke-økologiske produkter ofte indeholder små mængder af giftstoffer fra brugen af pesticider. I dag påvirkes vi alle med et stort antal kemiske stoffer, hvis langsigtede virkninger ikke kendes.

Enhedslisten ønsker en økologisk omstilling af fødevareproduktionen i Danmark, og den offentlige sektor bør gå foran. Fødevarer skal være fri for farlige kemiske stoffer, men der er også andre fordele ved at støtte økologisk landbrug gennem offentlige indkøb.

For nylig blev to vandværker i Odense taget ud af drift på grund af fund af et ukrudtsmiddel, som kun få kommuner undersøger drikkevandet for. Det samme giftstof er fundet i Slagelse og Esbjerg. Vi bruger grundvand fra dybe jordlag til drikkevand i Danmark, og vores drikkevand er truet af forurening fra landbrugets anvendelse af giftstoffer, der siver ned gennem jorden.

En omstilling til økologisk fødevareproduktion i Danmark vil vende denne udvikling, og et større udbud af økologiske varer kan give lavere priser og imødekomme mange forbrugeres ønsker. Det handler også om at påvirke holdninger – ved at indkøbe økologiske fødevarer kan Gladsaxe kommune være med til at fremme en bevidsthed om, at vi skal tage ansvar for vores natur. Med den nuværende klimakrise er det den slags ansvarlighed, der er brug for.

Torben Madsen

Byrådskandidat (Ø)