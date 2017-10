Økologien var i centrum

Forrige tirsdag slog Enhedslisten dørene op på Buddinge Skole og bød velkommen til folkekøkken under temaet PLADS TIL ALLE med fokus på de grupper, der er ramt af nyere tids fattigdomsreformer. Der var dækket op til 90 gæster, og hver en stol kom i brug.

For 40 kroner kunne gæsterne forsyne sig med økologisk, velsmagende og veltillavet mad. Pensionister, og personer ramt af kontanthjælpsloft eller integrationsydelse var med uden beregning. Maden blev leveret og anrettet af ISHTAR, de etniske rødstrømper, som ud over at lave herlig og sund mad skaber jobs til kvinder, som ellers kan have svært ved at få job i Danmark.

Ved middagen deltog også organisationen MAD TIL ALLE fra Gribskov Kommune, som indsamler overskudsmad fra kommunens dagligvarebutikker mm. og fordeler den blandt indfødte og nyankomne borgere, der som følge af reformerne ikke kan få enderne til at mødes. De holdt et kort oplæg om deres arbejde og fik lidt rester med hjem.

Gæsterne fik også lejlighed til at hilse på Enhedslistens kandidater til Gladsaxe Byråd.