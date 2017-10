Omstridt værk på programmet

Franz Schuberts 9. symfoni var et yderst omstridt værk, da det kom frem. Især afslutningen skabte furore.

Nu kan man høre symfonien i Mørkhøj Kirke 4. november, når Gladsaxe Symfoniorkester giver koncert, hvor også Max Bruchs violinkoncert nr. 1 med Johannes Søe Hansen er på programmet.

Schuberts liv (1797-1828) er som taget ud af en roman om den unge, fattige kunstner, som komponerer på sit fattige tagkammer – bortset fra at Schubert ikke engang havde sit eget tagkammer. Hans far smed ham ud ved flere lejligheder, fordi han ikke ville tage et ”ordentligt” job, og det meste af sit voksenliv boede han hos sine gode venner, for han tjente næsten ingenting på sin musik. Som 25 årig blev Schubert uhelbredeligt syg. Men sygdommen fik ham ikke ned med nakken – tværtimod. Han komponerede på livet løs, fordi han vidste, at tiden var knap. Den pragtfulde 9. Symfoni komponerede han som 27 årig. Schubert havde ikke penge til at få den opført. Han sendte den til en musikforening, som betalte ham en lille sum og derpå arkiverede den. Ti år efter Schuberts død opførte Mendelsohn den for første gang i Leipzig. Mendelsohn prøvede også at spille symfonien i bl.a. London. Men orkestermusikerne grinede ad finalen. Mendelsohn blev så vred, at han stoppede prøverne. Den lange finale er blevet kaldt ”det vildeste musikalske ridt” i symfoni-historien, hvor Schubert eksperimenter på livet løs. Schubert døde 31 år gammel. I dag er de musikkyndige enige om, at Schuberts 9. symfoni er så avanceret, at samtiden havde svært ved at forstå den.

Koncerten dirigeres af Kristoffer Kaas, som er uddannet trompetist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.