Det er altid dejligt at blive positivt overrasket, så smilene blev ekstra store, da man i IF Bytoften tirsdag gjorde regnskabet for Lyserød Lørdag op.

Forventningerne lød på et beløb på mellem 50.000 og 60.000 kr.

-Men vi nåede helt præcist op på 62.500, fortæller klubformand Thomas Dreyer.

Fem andre steder i landet spilles der lignende turneringer, og her er der også skaffet penge, så forventningen er, at der i alt kan sendes ca. 100.000 kr. til kræftens Bekæmpelse til kampen mod brystkræft.